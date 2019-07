La Fiorentina non ha mai mollato la presa su Pol Lirola, e domani può essere il giorno giusto per portarlo in viola. Il terzino spagnolo è in uscita dal Sassuolo, visto che i neroverdi hanno anche comprato il sostituto, e da domani potrebbe esserci la stretta finale del club viola. Come riporta anche il Corriere dello Sport, i 13 milioni messi sul piatto dai viola potrebbero definitivamente far cadere il muro degli emiliani.