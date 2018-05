Se Sportiello è in bilico, Dragowski sembra proprio ai saluti. Come riportato dal Corriere Fiorentino, è impossibile puntare sul polacco come titolare, ma neanche relegarlo a un'altra stagione di panchina. Dunque, il classe '97 saluterà: al suo posto, un portiere dalle caratteristiche opposte. Corvino è alla ricerca di un estremo difensore esperto, affidabile, come riserva: Federico Marchetti potrebbe arrivare a parametro zero, o Antonio Mirante. Ipotesi, naturalmente, ma la Fiorentina si muoverà con cautela.