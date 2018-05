Nell'editoriale su FirenzeViola.it, il giornalista Enzo Bucchioni ha riportato un retroscena sul futuro della porta della Fiorentina: " questo proposito pare si stia chiarendo la vicenda portiere. Sportiello non sarà riscattato, Dragowski pagato tre milioni (ma perché con tutti i bravi portieri giovani in rosa?) farà parte dei quindici da vendere. L’idea è quella di affidare la porta a Cerofolini mettendogli alle spalle un portiere esperto affidabile. Per quel che conta sono d’accordo, è ora di smettere di crescere i giovani e poi non fidarsi, svenderli come fatto anche l’anno scorso. Vedi Mancini, ad esempio. A proposito, dall’Atalanta c’è da imparare. Quando sei chiaro sulle scelte, hanno una logica, anche i tifosi ti seguono".