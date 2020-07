Il Corriere dello Sport – Stadio fa il punto sugli infortuni della Fiorentina e i giocatori viola usciti acciaccati dalla trasferta di Lecce. Una scelta, è già sicura: Dragowski non ha smaltito del tutto la lombalgia e lascerà ancora spazio a Terracciano. Nessun rischio e via libera al più che affidabile ex Empoli.Le buone notizie per Iachini riguardano Dalbert, Castrovilli e Pezzella: tutti e tre si portavano dietro qualche acciacco che ne metteva in dubbio la presenza contro il Torino, ma i test hanno dato esito positivo, e ci saranno.