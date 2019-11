Bartolomiej Dragowski, portiere polacco della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino:

"Ho sempre saputo che mi sarebbe bastata un’opportunità per dimostrare chi sono, sapevo che avrei dimostrato di essere un portiere che può fare la differenza. Stare in panchina per due anni e mezzo è stata dura .

Mollare o crescere? Empoli è’ stato un momento importante perché per la prima volta ho potuto dimostrare il mio valore.

Titolare? Me l’hanno detto subito in estate, ho parlato con il mister, il preparatore dei portieri e mi hanno detto che per loro ero il titolare.

Voglia di cambiare? Venivo da due anni e mezzo nei quali non avevo mai giocato, era normale avere dei dubbi. Ma ora sono molto felice.

Commisso? Dopo tanti anni c'era bisogno di novità, soprattutto per i tifosi, e noi abbiamo sentito un'aria nuova. Il presidente ha un entusiasmo trascinante. Ti fa capire che ti vuole bene e parla a tutti come fosse un amico e non il capo. Può portare la Fiorentina in alto nel giro di 3-4 anni visto che già adesso la squadra è forte e non manca niente.

Nazionale? Voglio lavorare bene qui per rubare il posto a Szczesny"