Batolomiej Dragowski ha risposte ad alcune domande sulla pagina Instagram della Fiorentina:



CALCIO - "Sono contento che con i miei compagni siamo tornati ad allenarci, ci era mancato tanto il calcio".



IDOLO - "Da sempre era Artur Boruc. In Polonia poi abbiamo avuto tanti portieri forti, come Szczesny e Młynarczyk".



ATTACCANTE - "Difficile dirlo, perché tutti ti mettono in difficoltà in Serie A. Però a me come attaccante piace molto Immobile".



PORTIERI - "La top three? Direi Alisson, Oblak e ter Stegen".



TIFOSI - "Ciao ragazzi, spero che tutti stiate bene e non vedo l'ora di rivedervi al Franchi. Un saluto e un abbraccio: spero che ci vedremo presto lì".