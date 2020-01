Bratolomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato dopo la grande prestazione a Sky Sport:

"Non si possono vincere tutte le partite, prendiamo il buono da questo punto: non abbiamo perso e non abbiamo subito gol. Adesso pensiamo alla coppa, oggi sapevamo che non sarebbe stato facile, queste sono partite in cui si può perdere la concentrazione. Ribery? Ci manca, spero torni presto. Se siamo pronti per l’Inter? Sì, lo siamo."