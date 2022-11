Nel corso di un'intervista concessa stamane a Radio Firenze Viola, il direttore sportivo della Spal, Fabio Lupo, ha avuto modo di parlare della situazione di Christian Dalle Mura, giovane difensore di proprietà della Fiorentina in prestito agli estensi: "Il ragazzo a Ferrara sta facendo molto bene - ha spiegato Lupo - all'inizio ha avuto un momento di difficoltà per via di qualche infortunio ma ora sta giocando con continuità e capiamo perché la Fiorentina non ci ha dato un diritto di riscatto per averlo. Stiamo mettendo in piedi questa collaborazione con i viola che sta facendo molto bene ad entrambe. Il mio rapporto con Pradè e Angeloni è ottimo, la trattativa su Dalle Mura sta facendo comodo ad entrambe”.