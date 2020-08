La Fiorentina sogna in grande e ha messo nel mirino secondo il QS due obiettivi di alto profilo per la prossima stagione. Uno per l'attacco è l'ex-Milan oggi all'Hertha Berlino, Krzysztof Piatek, l'altro è il centrocampista dell'Arsenal Lucas Torreira che piace anche ai rossoneri e che vuole lasciare i Gunners.