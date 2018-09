Natalia Simeone, agente di suo fratello Diego e di suo nipote Giovanni, ha svelato al settimanale de La Gazzetta dello Sport, Fuorigioco, un interessante retroscena sull'attaccante della Fiorentina: "Giovanni è il mio primo nipote, ho grande affetto per lui. Sono la sua madrina e gli ho trasmesso la passione per la lettura. Si interessa di tutto, non soltanto di calcio. Ma del suo lavoro ne parla prevalentemente con il padre, che è il numero uno. Nella prima stagione alla Fiorentina ha segnato 14 gol, ci sono pochi numeri 9 con queste statistiche. Ha ricevuto due offerte importanti, ma si trova bene in viola".