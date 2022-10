Dopo la sconfitta di misura di ieri contro l’Atalanta di Gasperini, questa mattina a Fiorentina è costretta a leccarsi le ferite e ripartire subito per preparare la delicata trasferta europea di giovedi contro gli Hearts. Tra i problemi a cui Vincenzo Italiano dovrà obbligatoriamente trovare una soluzione c’è senza ombra di dubbio quello legato ai gol: questa squadra non riesce più a segnare regolarmente come faceva un tempo e questo fattore sta influenzando anche la classifica dei viola. I dati che fanno paura sono principalemente.



Il primo è sottolineato quest’oggi dal Corriere Fiorentino, e si riferisce appunto alla media gol in questa stagione: se non si tratta di crisi poco ci manca. Con 7 reti all’attivo in otto uscite di campionato, l’attacco viola ha una media gola di 0.88 a partita: la situazione è molto seria e nonostante Italiano stia provando a cambiare modulo, interpreti, il risultato non sembra voler cambiare.



L’altra preoccupante statistica è quella relativa alla media punti lontano dal Franchi, dove la Fiorentina non riesce più a vincere dallo scorso Marzo. Con la sconfitta di Bergamo, per gli uomini d Italiano è arrivata l'ennesima sconfitta esterna che non ha fatto altro che peggiorare il trend. La media punti in questa stagione, fuori dal Franchi, parla chiaro: i viola stanno viaggiando ad una media retrocessione, con 0,25 punti a partita. In questo momento soltanto Spezia e Sampdoria, che finora lontano da casa hanno sempre perso. Adesso la trasferta di giovedi contro gli scozzesi diventa fondamentale: in base al risultato finale capiremo molto sulla stagione che Italiano e i la suo squadra saranno costretti a vivere.