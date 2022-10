Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida vinta dalla sua Atalanta per 1-0 contro la Fiorentina e che vale ai nerazzurri il primato in classifica a pari punti con il Napoli.



GOL - "Avrei sperato di chiudere la partita con un gol in più nel finale, ci avrebbe tolto un po’ di pathos, ma la squadra è stata brava"



MENTALITA' - "Sono tutti fattori importanti. Anche sul piano del gioco siamo cresciuti. Mi aspetto questo. Questa è una squadra che è cambiata per diversi elementi, ma è straordinario lo spirto di chi ha giocato e di chi è subentrato. Volevamo vincere, ci siamo riusciti e sono soddisfatto"



CRESCITA - "Siamo felici del primo posto, cercheremo di farlo durare il più a lungo possibile e nel frattempo ci confrontiamo con tutte le squadre del campionato. Nel frattempo crescono anche alcuni ragazzi, ventenni. Siamo felici che i risultati aiutano a lavorare meglio e aiutano la loro crescita



SCUDETTO - "Scudetto? Come ho detto tante volte abbiamo la maglia rosa che difendiamo con i denti in tutti i modi. Vogliamo portarla più a lungo possibile. Otto giornate non era mai successo e questa è la nostra prima soddisfazione, cerchiamo di migliorarci e questa è la cosa importante



OBIETTIVO - "Le 300 panchine e la partita di Udine. Ora giustamente siamo contenti del risultato e della prestazione. Ci prendiamo un paio di giorni e poi pensiamo a Udine".