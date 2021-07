La Nazione, nella sua edizione fiorentina, fa il punto sul mercato viola e si concentra sui due profili che, al momento, sembrano i più interessanti: Zaccagni e Simy. Per il primo il Verona sembra poter aspettare fino ad agosto, dopo la fine del ritiro della Fiorentina, ma non farà sconti sui 15 milioni di valutazione. Il Crotone, invece, ha fretta di vendere il suo bomber e, nonostante i viola si siano mossi in anticipo, l'attesa sul mercato potrebbe far sì che il Bologna si inserisca nella trattativa.