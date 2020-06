centrocampista della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:"I razzisti andrebbero isolati. Trovo assurdo che nel 2020 possano ancora essere fatte distinzioni per il colore della pelle, l’appartenenza religiosa, le scelte di vita e altro. Le persone andrebbero apprezzate per quello che fanno, non per come appaiono. Io sono orgoglioso di ciò che sono, delle mie radici così. Quello che mi fa più piacere è che ho visto in questi giorni uomini e donne di tutte le etnie che, pacificamente, sfilano insieme per affermare che siamo tutti essere umani. Un’onda che continuerà finché non verrà sconfitto questo nemico comune a tutti"."Le emozioni sono diverse. Il pubblico da un’adrenalina diversa, ti sospinge quando non ne hai più. Purtroppo dovremo abituarci, sperando che si possa tornare alla normalità il prima possibile"."Il mister è un grandissimo lavoratore. Ci dice sempre di mollare nemmeno un centimetro, sia in partita che in allenamento. Personalmente mi ha aiutato tanto dandomi tanti consigli preziosi, sia in fase difensiva che offensiva"."Tutto. C’è un presidente come Commisso che ci tiene tantissimo, ha investito molto ed ha grandi ambizioni per il club. Ci sono le basi per il nuovo centro sportivo, sta facendo di tutto per poter costruire uno stadio nuovo. Sono certo che il futuro della Fiorentina sarà roseo e questo mi entusiasma"."Guardavo molto Xabi Alonso, ma Guti mi piaceva di più, vista la sua classe infinita. In Italia ho avuto l’opportunità di allenarmi con Thiago Motta, che nel suo ruolo giocava un calcio esemplare".