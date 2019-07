Si torna a parlare di Rolando Mandragora. Un profilo da sempre nelle mire della Fiorentina, ancor più con il ritorno di Pradè. Il centrocampista è giovane (22 anni) e duttile, ottimo per ciò che chiede Montella al suo 4-3-3. A sottolinearlo questa mattina è La Repubblica, che parla di un’operazione portata avanti sotto traccia dal DS viola e che potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime giornate. Dopo le iniziali resistenze, infatti, ora sembrano essersi creati i margini per arrivare all’Azzurro, anche se va vinta la concorrenza soprattutto della Sampdoria ed è un’operazione onerosa. Infatti, Mandragora non si muoverebbe per meno di 25 milioni bonus compresi, dato che i friulani lo hanno acquistato a 20 dalla Juve lo scorso anno.