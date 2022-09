Ieri la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha osservato un giorno di riposo ed oggi, a due giorni dall’esordio nei gironi di Conference League, ieri la squadra di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi in vista della partita l'RFS: la volontà il tecnico, nonostante gli infortuni ed il turnover vorrà cominciare al meglio questa nuova avventura. Italiano come sappiamo, oltre a dover valutare le condizioni degli infortunati, Nico Gonzalez e Milenkovic su tutti, dovrà tener d’occhio anche la situazione attorno a Alfred Duncan.



Il nigeriano non ha preso parte alle ultime due partite della squadra viola per due motivi: in occasione del Napoli è stato vicino alla moglie che ha dato alla luce la terza figlia della coppia, contro la Juventus invece ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare. Il numero 32 viola secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione potrebbe quindi saltare anche l’esordio ufficiale in Conference. Condizionato da giorni da questo fastidio, il giocatore sia ieri che oggi ha svolto sessioni di allenamento personalizzate e per questo dovrebbe tornare disponibile, se tutto andrà come previsto, per la gara di domenica contro il Bologna.