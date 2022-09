Dopo l’ottimo inizio di stagione del giocatore seguito da quello relativamente scadente della propria squadra, è facilmente ipotizzabile che a meno di clamorose novità il tedesco-marocchino della Sampdoria Abdelhamid Sabiri a fine stagione probabilmente lascerà Genova per cercare fortuna altrove. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha cercato di far il punto della situazione su di lui, cercando di capire quali possano essere i principali club italiano interessati al fantasista blucerchiato.



Secondo quanto riportato dalla rosea nelle ultime settimane si sono fatti importanti gli interessamenti per il giocatore di Fiorentina e Roma: il giocatore potrebbe addirittura scegliere di cambiare aria già nel prossimo mercato di gennaio. Tutto questo se i blucerchiati non riusciranno a trovare una nuova proprietà in grado di rilanciare la società ligure.