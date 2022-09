Gabriel Batistuta, storico ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento:



“Mi sento pronto per fare il dirigente: ho studiato e mi sto aggiornando. I club hanno bisogno di qualcuno che sappia trasmettere ai giocatori cosa rappresenta e significa quella maglia. Fiorentina? Sarebbe un sogno lavorare lì. L'Inter aveva Facchetti e ora ha Zanetti come faro, il Milan ha Maldini. La Fiorentina è casa mia, quindi vediamo... Io aspetto delle buone opportunità".



INTER - "Volevo chiedere scusa all'Inter che durante la mia carriera mi ha corteggiato più volte. C'era stima reciproca e apprezzavo molto Moratti, poi finalmente ci siamo incontrati ma non sono riuscito a fare niente lì. E' stato uno dei miei sbagli. Non ho fatto gol, ma ho dato una grande mano per far sì che comprassero Lautaro: sono stato interpellato in quel periodo, dopo 3-4 partite sue in Argentina, e lì mi sono tranquillizzato".