Fiorentina, è fatta per De Gea: cifre e durata dell'accordo per il nuovo portiere titolare

aveva deciso da giorni, si doveva solo trovare una quadra sulla durata del contratto: alla fine l'ha spuntata la, nel senso che il 33enne portiere spagnolo, invece di un biennale,Contratto di un anno che comunque può esserenel corso della stagione, che vedrà la Fiorentina impegnata su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Conference League. I gigliati, adesso, devono cedere uno fra Terracciano (cercato dal Monza) e Christensen, con la preferenza che andrebbe all'uscita del secondo.

Lo spagnolo, fermo da un anno dopo undici trascorsi a difendere la porta del Manchester United, prenderà un milione più bonus per il primo anno, due milioni in caso di rinnovo, come riferisce Alfredo Pedullà.