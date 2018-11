L'ipotesi potrebbe prender quota fin dalla trasferta di Frosinone. La Fiorentina necessita di cambiare qualcosa e, come riportato da Il Corriere dello Sport, Stefano Pioli sta pensando di lanciare Christian Nørgaard dal primo minuto. Il centrocampista danese, rientrato dopo l'infortunio occorsogli in Nazionale, è arruolabile e finalmente pronto per il calcio italiano. Solo gran parte del secondo tempo contro il Chievo, poi si è diviso tra panchina e tribuna. La decisione di inserirlo in cabina di regia verrà sciolta poche ore prima della gara: in caso affermativo, Jordan Veretout tornerebbe nel suo ruolo naturale di interno di centrocampo.