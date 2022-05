Dopo la partita di domenica contro il Milan, e vista la situazione di entrami i suoi portieri, la Fiorentina di Vincenzo Italiano quest’estate probabilmente sceglierà di muoversi sul mercato per regalare al tecnico un numero uno di affidamento. Proprio in quest direzione, l’edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione della “porta viola”dopo l’errore che ha messo in dubbio pure Pietro Terracciano.



La società viola starebbe seguendo con decisione la strada che porta a Guglielmo Vicario. Il numero uno indossa sì la maglia dell'Empoli, ma è di proprietà del Cagliari con cui fare affari non è facile. Può però esserci una strategia: gli azzurri hanno un diritto di riscatto per poter acquistare Vicario dal Cagliari. Il prezzo è fissato per 10 milioni, un prezzo già abbastanza alto per il profilo, che quindi impedirà trattative al rialzo. Dunque, l’Empoli potrebbe diventare proprietario del cartellino di Vicario e poi trattare il giocatore con la Fiorentina. Su base economica, ma non solo. Vedi, ad esempio, la posizione di Zurkowski che rientrare così in un’operazione a più largo raggio fra viola ed Empoli



In caso di mancato accordo il quotidiano fiorentina illustra anche le ulteriori possibilità, che secondo quanto riportato sono al momento 3. Tiene ancora quota l’ipotesi Alessio Cragno, 27 anni fiorentino, per cui è stato fatto un sondaggio concreto la scorsa estate. Seguiti anche Carnesecchi della Cremonese e Meret del Napoli, per i quali però vi è tanta concorrenza.