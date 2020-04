Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla anche degli ultimi acquisti della Fiorentina, definiti “I cinque moschettieri”: Cutrone, Duncan, Igor, Agudelo e Kouamé. Spetterà anche a loro accompagnare le ambizioni della Fiorentina più volte indicate dal presidente Commisso per l’immediato futuro, a partire dalle dodici partite della stagione 2019/2020 che restano ancora da giocare. Duncan, smaltito il problema ai flessori accusato ad inizio gennaio, si è preso il centrocampo viola dalla Sampdoria in avanti e ora vuole lasciare un segno bello evidente. La sua voglia di ricominciare è la stessa di Cutrone, il primo acquisto viola della sessione invernale di mercato. Il gol all’Atalanta in Coppa Italia è stato finora il momento top, ma per uno con la sua fame si tratta davvero solo di un punto di partenza. E con Cutrone, anche Igor è stato bravissimo a sfruttare l’opportunità che il club di Commisso gli ha concesso per il salto di qualità. Contro la Juventus, all’esordio, il segnale più preciso di qualsiasi altro che il brasiliano ex Spal ha le caratteristiche giuste per dare solidità alla difesa. E non a caso Iachini lo ha messo sempre in cima alle sue scelte. La sosta forzata consentirà anche a Kouamé e Agudelo di ritagliarsi uno spazio forse non previsto.