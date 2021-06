Nella Gazzetta dello Sport si analizzano le ipotesi per il futuro della panchina viola. Trattasi di Ranieri, Mazzarri e Garcia. Con il francese che, si legge, sembra essere il nome più in ascesa nelle ultime ore tra quelli citati. Per lo stesso giornale però ci sarebbe anche l'ipotesi del ritorno-conferma di Iachini.