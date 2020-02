La Fiorentina si sta preparando per la sfida contro il Milan, e Iachini ha già in mente la formazione per affrontare i rossoneri. La viola confermerà quasi in blocco la squadra che ha battuto la Sampdoria, quindi Dragowski in porta, difesa a tre con Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo l'unico cambio annunciato, con Pulgar che prenderò il posto di Badelj, con Lirola, Castrovilli, Duncan e Dalbert a confermare la mediana. Coppia d'attacco confermata Vlahovic-Chiesa.