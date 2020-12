Come riportato da La Nazione, in seguito ai tanti contatti di queste settimane è stato fissato il primo vertice di mercato in casa viola. Il tutto avverrà dopo le importanti sfide in chiave classifica contro Bologna e Lazio. Per la precisione il 7 gennaio, in quel giorno Prandelli, Barone e Pradè si siederanno ad un tavolo per parlare. Insieme a loro i collaboratori stretti e forse anche il presidente Commisso, collegato in videochiamata. Verrà decisa una strategia ed il budget per l’inserimento di un attaccante al posto del partente Cutrone.