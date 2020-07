La Fiorentina, dopo un solo punto raccolto nelle due partite dalla ripresa del campionato, stasera affronterà il Sassuolo al Franchi, in una gara da vincere a tutti i costi. Iachini sembra intenzionato ad affidars al 4-3-3, modulo insolito per la viola di quest'anno. In porta sicuramente Dragowski, la linea difensiva composta da Lirola, Milenkovic, Pezzella e Igor. A centrocampo dovrebbe tornare il terzetto titolare, composta da Duncan, Pulgar e Castrovilli, mentre le vere sorprese arrivano dall'attacco. Iachini è pronto a varare il tridente leggere, con Ghezzal e Ribery insieme a Chiesa, impiegato da falso nueve.