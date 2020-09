La Fiorentina domani alle 18 aprirà ufficialmente il campionato di Serie A, ospitando il Torino nella gara inaugurale della stagione. La squadra non è ancora completa, visto che il mercato chiuderà il 5 ottobre, ma la formazione che Iachini dovrebbe mandare in campo sembra abbastanza chiara. Il modulo dovrebbe essere il tanto decantato 3-4-2-1, con in porta Dragowski e la linea a tre formata da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo, sugli esterni Chiesa e uno tra Biraghi e Lirola a sinistra, con l'ex Inter non in condizioni perfette, e nel mezzo Duncan e Bonaventura. La coppia di trequartisti sarà formata da Ribery e Castrovilli, con Kouamè a chiudere il tridente.