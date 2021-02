Dalla metà di marzo in poi - data da confermare, sottolinea La Nazione - Rocco Commisso rientrerà a Firenze per programmare il futuro, sapendo che scadranno tutti i vincoli contrattuali con i timonieri di ogni ordine e grado, tra cui i tecnici. Secondo il quotidiano si potrebbe preannunciare una "smazzata", tuttavia quest'ultima dipenderà anche dal comportamento della squadra sino al termine della stagione. Il presidente infatti ha grande rispetto di chi mostra senso d'appartenenza al club, per questo ripartirà proprio da dimostrerà di averne.