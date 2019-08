Pol Lirola, terizino destro passato dal Sassuolo alla Fiorentina in questa sessione di mercato, si è presentato in conferenza stampa:



"Non ho rimpianti per non essere rimasto alla Juve, avevo davanti grandi campioni e sono andato a farmi le ossa al Sassuolo, che mi ha dato la possibilità di fare tante partite e di crescere senza pressioni. Scelta? Appena ho finito l’Europeo il procuratore mi ha detto che la Fiorentina era interessata a me. Ho parlato con Pradè e ho visto che c’è stato un interesse forte per me, è stata questa la chiave. Ho conosciuto Barone quando sono arrivato, e ho già parlato con Commisso quando ero a Montecatini via telefono. Chiesa?

Conosco già Federico perché ho giocato contro di lui tante partite, ha una velocità e potenza che non hanno in tanti, fuori dal normale. Può fare la differenza in campo. Ho visto anche Pezzella come un giocatore molto forte, piano piano conoscerò tutti. La storia del terzino destro? E’ una responsabilità e un orgoglio che abbiano scelto me dopo anni in cui il ruolo non era coperto. Ho tanta voglia di iniziare il campionato e dimostrare che non hanno sbagliato. Spagna? La Nazionale maggiore è un sogno, è un obiettivo di tutti che passa dal fare bene nella mia squadra. Boateng? Ho giocato sei mesi con lui, ha tanta esperienza internazionale ed è un giocatore molto intelligente per aprire spazi, fa giocare la squadra e può giocare in tanti ruoli, la Fiorentina ha fatto bene a prenderlo”.