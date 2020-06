Si parla dell'accordo per il taglio stipendi raggiunto anche dalla Fiorentina nella giornata di ieri questa mattina sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, dopo un lungo tira e molla sempre improntato alla serenità e alla collaborazione i dirigenti viola e i giocatori hanno trovato un accordo per la rinuncia di una mensilità (sulle 10 che spettano ai calciatori) a seguito dello stop del campionato per il coronavirus. Il risparmio che dunque metterà in cassa la Fiorentina sarà pari a circa 4 milioni di euro lordi.