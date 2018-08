La Fiorentina ha chiuso per Edimilson Fernandes: Stefano Pioli può aggiungere alla lista dei centrocampisti a disposizione lo svizzero, che arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto. L’operazione è nata durante la trattativa per la cessione agli inglesi, da parte della società viola, di Carlos Sanchez, sbarcato a Londra a titolo definitivo. Edimilson arriva a Firenze con il buon auspicio del cugino Gelson, già calciatore di Chievo e Udinese. Visite mediche nei prossimi giorni.