La Fiorentina guarda in Argentina. Come scrive La Nazione, Pantaleo Corvino ha messo gli occhi su Augustin Urzi, esterno classe 2000 in forza al Banfield. Emissario della Viola hanno visto da vicino il baby talento sudamericano nelle sfide contro Newell's Old Boys e Boca Juniors. Per strapparlo al Banfield servono 20 milioni di euro.