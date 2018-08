Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino Valentin Eysseric, esterno d'attacco della Fiorentina, è in bilico. Il francese ex Nizza, titolare probabilmente contro il Chievo data la scarsa forma di Pjaca e Mirallas, è in attesa di un'offerta congrua dalla Francia. I viola per il suo cartellino chiedono tra i 5 e i 6 milioni di euro.