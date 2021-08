La Fiorentina inizia la stagione con gli occhi del mercato puntati su. Poco fa l'allenatore Italiano in conferenza stampa ha detto che l'attaccante classe 2000 vuole restare in viola, intanto dopo l'allenamento di oggi il giocatore ha avuto un confronto con la società come racconta TgR Rai: all'incontro era presente anche il presidente Rocco Commisso, che sta provando a fare di tutto per tenere il suo gioiello.- Vlahovicper fare il punto sul suo futuro. Il nuovo incontro è previsto nella giornata di lunedì, quando la partita contro la Roma sarà ormai alle spalle.