La Fiorentina vince sul campo, ma la dirigenza è già al lavoro per quello che riguarda il prossimo mercato estivo. Secondo quanto scrive La Nazione in edicola stamani, la dirigenza gigliata è particolarmente interessata a Tameze del Verona per la prossima finestra di mercato. Alcuni contatti ci sarebbero già stati in occasione della trasferta viola al Bentegodi.



IN SCADENZA - Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2024. La Fiorentina, si legge, spera di poter chiudere ad una cifra inferiore ai sei milioni di Euro, con Barak che ha già ragguagliato l'ex compagno su come siano Firenze e la Fiorentina. Il suo eventuale arrivo sarebbe slegato dalla situazione Amrabat