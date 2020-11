La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Fiorentina alla luce del brutto ko di domenica contro il Benevento. Ci sono stati molti colloqui con la squadra al Centro Sportivo Davide Astori. I dirigenti viola hanno inviato tre messaggi ai giocatori. Il primo: dopo l’esonero di Iachini gli alibi sono finiti e tocca allo spogliatoio dimostrare grande attaccamento alla società ed anche ai tifosi. Punto secondo: visto che la squadra è apparsa in difficoltà anche dal punto di vista fisico verranno valutate le condizioni dei singoli calciatori per verificare come dosare i carichi di lavoro individuali. Infine, punto terzo, la dirigenza ha chiesto a capitan Pezzella e ai giocatori con maggiore esperienza come Callejon, Borja Valero, Ribery e Caceres di aiutare anche dal punto di vista psicologico i colleghi più giovani