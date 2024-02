Fiorentina-Frosinone: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Frosinone (domenica 11 febbraio con calcio d'inizio alle ore 12:30 in diretta su DAZN e SKY) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. Viola per riprendersi dal recente periodo avido di successi, ciociari per continuare il loro buon campionato e assicurarsi una salvezza tranquilla.



LE ULTIME - Nei toscani a rischio la presenza di Arthur, ancora condizionato da noie muscolari; metronomo di centrocampo potrebbe allora agire Maxime Lopez con al fianco Duncan. Trequartista Bonaventura alle spalle della punta Beltran. Ali offensive potrebbero essere scelte Gonzalez e Sottil, ma riecco a disposizione Ikonè scontata la squalifica e cerca spazio. Dietro assente Ranieri fermato per un turno dal Giudice Sportivo, dall'inizio al centro Milenkovic e Martinez Quarta. Nei giallazzurri mister Di Francesco ha recuperato Lirola che può agire sulla fascia nella difesa a quattro con l'adattato Gelli dal lato opposto. Al centro della retroguardia il ristabilito Monterisi insidia Romagnoli per affiancare Okoli dinanzi i pali di Turati. Nel tridente verso la conferma Seck con Kaio Jorge e Soulè.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano



FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco