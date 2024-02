Genoa, Gudmundsson e il no alla Fiorentina: i nuovi scenari sul mercato

Marco Demicheli

Sarebbe potuto essere il colpo dell'ultimo giorno. Anzi, delle ultime ore. Albert Gudmundsson alla Fiorentina, una trattativa che i viola hanno cercato di chiudere fino al gong delle trattative dello scorso 1 febbraio, con offerte e rilanci per il Genoa. Rilanci non abbastanza alti per convincere i rossoblù, che fin dalla prima richiesta di informazioni hanno risposto chiaramente: 30 milioni di euro o Gudmundsson non si muove. Una posizione mantenuta fino in fondo, che ha portato i liguri a rifiutare tutte le offerte, anche l'ultima da circa 22 milioni più bonus, per il classe '97.



A GIUGNO... - Una posizione forte, che il Genoa ha saputo mantenere ben sapendo che la prossima estate di offerte nell'ordine dei 30 milioni ne arriveranno. In Premier League, infatti, ci sono club che stanno seguendo con insistenza l'islandese, Newcastle e Tottenham su tutti. E allora la forza e la pazienza dei rossoblù potranno essere ripagate...