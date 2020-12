Futuro ancora tutto da scrivere per Pedro, ex attaccante della Fiorentina in prestito al Flamengo. Come riporta il Corriere dello Sport, i brasiliani hanno tempo fino al 30 dicembre per l'acquisto del cartellino (14 milioni), mentre la viola mantiene il diritto di pareggiare l'offerta e riportare il giocatore in Toscana.