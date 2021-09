La Nazione (Firenze) riavvolge il nastro e torna a parlare della sessione di mercato conclusa pochi giorni fa. Fiorentina e Atalanta, avversarie sabato sera, si sono sentite per due giocatori viola, Dragowski e Amrabat. Il portiere polacco piaceva molto, ma l’Atalanta decise di virare su Musso, acquistato dall’Udinese per 20 milioni. Da Ferragosto ecco il secondo capitolo: i nerazzurri provano a sondare il terreno per Amrabat. La Dea sa che la Fiorentina è disponibile a cedere il giocatore e presenta una proposta per il prestito con riscatto nel 2022, non obbligatorio. La formula non coincide con le idee della dirigenza gigliata, disposta sì a cedere Amrabat, ma solo a titolo definitivo. Al limite con riscatto obbligatorio ad una cifra non inferiore a 16 milioni. E a Bergamo è arrivato Koopmeiners.