In pochi giorni tre papabili per la panchina viola sembrano aver preso altre strade per il loro futuro: Sarri è il nome per il post-Mourinho al Tottenham, Juric il prescelto da De Laurentiis per la panchina del Napoli e De Zerbi può rinnovare o andare alla Roma. E la Fiorentina? Come scrive La Nazione, tutte le idee portano a Rino Gattuso, che rimane il primo favorito nella rincorsa alla panchina della nuova Fiorentina. Non esiste al momento - scrive il quotidiano - un accordo formale, ma le prime due settimane del mese di maggio saranno quelle che porteranno al sì o al no definitivo fra fra l'ex Milan e Pisa e i viola.