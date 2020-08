Il grande freddo è calato tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic. Come si legge sul Corriere dello Sport, il giovane attaccante serbo è rimasto deluso per lo scarso impiego in questo finale di stagione. La cosa rischia di avere ripercussione anche sulla trattativa per il rinnovo del suo contratto fino al 2025: non è un mistero l'interesse del Milan e di un paio di club tedeschi.