: il Genk nella prima frazione spinge, lui risponde sempre presente. Non può nulla sul gol subitobuca clamorosamente l’intervento in avvio ma Fadera lo grazia, sbaglia a non temporeggiare sul vantaggio ospite. Sempre più in difficoltà in un ruolo non suo.corre come un ghepardo e si conquista un rigore pesantissimo. Bentornato: fa pari e patta intervenendo in maniera goffa sul gol di Kayembe e segnando come un rapace d’area una manciata di secondi dopo.normale amministrazione in una ripresa meno probante a livello difensivoprima da titolare dopo i primi mesi difficilissimi. Si vede che la condizione è quella che è, ma se la cava col mestieresi fa sorprendere qualche volta di troppo alle spalle, specialmente nelle prime fasi. Cresce con l’avanzare del matchbenino. Tende un po’ a nascondersi ma gioca a due tocchi e non disdegna le giocate nello strettogara tutto sommato positiva. Sbaglia qualche appoggio di troppo, ma il più occasioni trova buone tracce in verticale.mette ordine al centrocampo come solo lui sa farenon riesce in alcun modo ad ingranare. Sbaglia le scelte, arretra quando potrebbe puntare, svirgola quando dovrebbe concludere. Irritantenon tiene un pallone, ma di testa costringe Van Crombrugge più volte agli straordinari. È uno dei pochi a cercare la conclusione con insistenza.: Italiano lo prova finalmente da seconda punta e forse è questa la sua posizione. Suo lo spunto per Kayode che conquista il penaltyquando si accede fa paura indipendentemente dalla zona di campo in cui viene schierato. Ma a sinistra perde tanto del suo potenziale offensivo. Sul dischetto, invece, resta una sentenza.svaria su tutto il fronte offensivo, pressa alto la coppia centrale, rientra quando la squadra è in difficoltà. Dal centravanti però ci si aspetta che calci anche in porta.: la Fiorentina non parte bene. Rischia grosso quando il Genk va in verticale e fa fatica a spingere. La scelta di Parisi ancora a destra continua a non convincere, lo stesso si può dire di Ikoné. Però mostra grande acume tattico e come spesso gli capita la rimette in piedi coi cambi. Kayode lo premia subito, la doppia punta funziona. Adesso però scatta la missione primo postoVan Crombrugge 6,5; Munoz 6, Cuesta 5,5, Sadick 6, Kayembe 7; Galarza 5,5, Hrosovsky 6 (77’ El Khannous SV); Paintisil 5,5, Heynen, Fadera 5 (42’ Bonsu Baah 6,5); Arokodare 5,5 (58’ Zeqiri 5,5). All. Vrancken 6