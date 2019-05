Lo 0-0 dell'altra sera tra Fiorentina e Genoa, che complice la contemporanea sconfitta dell'Empoli in casa dell'Inter ha salvato entrambe le squadre dalla retrocessione in Serie B, ha suscitato l'indignazione di molti osservatori per via dello scarso agonistico mostrato in campo dai giocatori.



Il volersi accontentare di un salomonico pareggio senza reti contando sulle disgrazie altrui non è piaciuto agli stessi tifosi fiorentini che a fine gara hanno fischiato i propri beniamini. Ma la cosa non è passata inosservata neppure fuori dai confini nazionali. Pesanti critiche sono giunte anche da uno dei telecronisti spagnoli più famosi: Miguel Angel Roman. Dopo aver commentato la sfida del Franchi per la piattaforma iberica Movistar, il giornalista ha riversato la propria delusione in un eloquente tweet: “È stata probabilmente la peggior partita che ho commentato in vita mia!".



Raggiunto ieri dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Roman ha poi spiegato il perché della sua netta presa di posizione “È stato vergognoso, ma anche assurdo. Perché se la Fiorentina si presentava alla partita con una situazione di relativa comodità, poteva salvarsi anche perdendo, il Genoa si è affidato completamente all’Inter, una squadra conosciuta per il suo matrimonio di lungo termine con situazioni legate a nervi, dramma e inverosimile. Io mi aspettavo che almeno all’inizio il Genoa ci provasse, e invece niente. Zero, nada. Si è risvegliato appena appena col pareggio dell’Empoli, quando Prandelli ha fatto un cambio. Poi stava per farne un altro, ma l’ha cancellato quando è arrivata la notizia del nuovo vantaggio dell’Inter. Ulteriore conferma che il Genoa ha affidato il suo destino ai nerazzurri”.



Per Roman ciò a cui assistito, nonostante la sua lunga esperienza, è qualcosa di totalmente inedito: “Mi sono dovuto scusare più di una volta con i telespettatori perché la partita era incommentabile, non c’era nulla da dire. La palla per lunghi minuti passava da un centrale al terzino nelle due direzioni, e basta. Aspettavo solo che trascorressero i minuti e abbiamo finito per parlare molto di più di ciò che succedeva al Milan, all’Inter e all’Atalanta".



Il telecronista ha infine le idee chiare su chi sia il maggior responsabile di un simile triste spettacolo: "La cosa che più mi ha colpito è stata l’attitudine del Genoa: abbiamo visto tante partite in passato in Liga, in Serie A o anche ai Mondiali dove due squadre a cui stava bene un pareggio non si sono fatte male. La parola ‘biscotto’ è ormai entrata a pieno titolo nel vocabolario calcistico spagnolo. Ma ieri il Genoa si è salvato solo perché la palla toccata da D’Ambrosio è finita sulla traversa”.