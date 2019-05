L'immagine che più di altre resterà nella memoria collettiva dopo la gara di ieri sera tra Fiorentina e Genoa è quella del capitano rossoblú Mimmo Criscito in lacrime al momento del triplice fischio. Un pianto liberatorio per una salvezza acciuffata per i capelli che il terzino campano non è riuscito a trattenere neppure di fronte ai microfoni dei giornalisti: "Quasi tutti piangevamo per la gioia - ha raccontato Criscito - perché nessuno di noi voleva retrocedere. Io personalmente mi sono liberato di un peso enorme. Io sono genoano e per di più sono anche il capitano di questa squadra. Mi sentivo più responsabile. Ma ora sono felice".



Il difensore ha poi svelato come si è svolta la gara con i viola: "Dalla panchina ci aggiornavano su quel che succedeva a Milano e quando la nostra è finita pensavamo che l’Inter avesse fatto il terzo gol, quindi abbiamo esultato. Poi per però ci hanno detto che la rete era stata annullata e che l’Empoli aveva preso una traversa. Abbiamo avuto paura ma alla fine è andata bene".



Criscito fa infine una promessa ai suoi tifosi in vista del futuro: "Non voglio più vivere una stagione come questa. Da gennaio abbiamo fatto troppo poco, se abbiamo lottato fino all’ultimo per la Serie B è solo colpa nostra e dobbiamo farci un esame di coscienza. I nostri tifosi sono stati unici anche oggi e si meritano di certo qualcosa di meglio".