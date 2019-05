Novanta minuti, un pallone e un verdetto da scrivere: scontro diretto per la salvezza al Franchi.si affrontano, quintultima contro terzultima della Serie A: due risultati utili e mezzo per la Viola (vittoria, pareggio e sconfitta qualora l'Empoli non vinca), mentre il Grifone ha l'obbligo di ottenere un punto più dell'Empoli per evitare la retrocessione (in caso di arrivo a pari punti a quota 38, passerebbero i rossoblù per scontri diretti a favore).- Padroni di casa in caduta libera: nessuna vittoria nelle ultime 13 giornate per la squadra di Montella (5 pareggi e 8 sconfitte, di cui 5 nelle ultime 5 giornate), se non arrivassero i tre punti contro il Genoa la Fiorentina chiuderebbe a 40 punti, peggior stagione dal ritorno della Serie A a 20 squadre. Per Prandelli, però, non si tratta di una missione semplice: il Genoa ha vinto solo una delle ultime 18 sfide in A con la Fiorentina (9 pareggi, 8 sconfitte) e non vince in trasferta a Firenze dal marzo del 1977 (3 vittorie, 14 pareggi, 30 sconfitte); difficoltà in trasferta anche quest'anno per i rossoblù, che hanno ottenuto il successo solo nelle gare esterne contro Frosinone ed Empoli (peggior rendimento esterno dal 1983/84).Fischio d'inizio ore 20.30, su Calciomercato.com la diretta di: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Veretout, Edimilson, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa.: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Pedro Pereira, Radovanovic, Veloso, Bessa; Pandev, Kouamé.​​.