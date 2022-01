1 - Dusan #Vlahovic ha sbagliato oggi il suo primo rigore calciato in #SerieA, dopo 12 tiri dal dischetto mandati in rete nella competizione - rigore parato da Salvatore #Sirigu, che non ci riusciva nel massimo campionato italiano da dicembre 2019. Ipnotizzato.#FiorentinaGenoa — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 17, 2022

Dopo 16 gol in campionato in questa stagione - 19 considerando anche la Coppa Italia -ha provato il colpo a effetto su rigore. Nella gara contro il Genoa si presenta dal dischetto (fallo di Hefti su Saponara) e. Penalty sbagliato. Così, in quel modo., e l'ha fatto con quel gesto che se la palla entra lascia tutti a bocca aperta ma quando sbagli... vorresti scomparire. Perché, Vlahovic ha sbagliato il calcio di rigore sullo 0-0 col Genoa, il suo primo in Serie A. Rientrato in campo dopo l'intervallo, l'attaccante si è scusato con il pubblico per l'errore.