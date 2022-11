La Fiorentina di Vincenzo Italiano questo pomeriggio è tonata ad allenarsi dopo le fatiche di Conference League: rientrati a Firenze già nella serata di ieri la squadra viola ha avuto modo di sfruttare tutta la giornata per preparare la trasferta di domenica contro la Sampdoria. Chi è sceso in campo contro il Riga questa mattina ha svolto una sessione di scarico per arrivare poi all’allenamento pomeridiano senza alcun affaticamento.



Dopo l’esclusione dalla trasferta in Lettonia, ufficialmente per un problema alla schiena, Sofyan Amrabat si è allenato regolarmente in gruppo e quindi dovrebbe tornare tra i convocati per Genova. Regolarmente in campo anche Nicolas Gonzalez che, come appreso dalle immagini pubblicate dal club sui social, sembra aver smaltito i problemi fisici delle ultime settimane. Per quanto riguarda il lungodegente Riccardo Sottil non ci sono particolari novità da segnalare, con il giocatore che ha comunque svolto del lavoro personalizzato. A meno di clamorose novità in occasione della rifinitura di domani, prevista attorno alle ore 11, l'esterno dovrebbe essere ancora indisponibile.