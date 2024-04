Fiorentina, Gilardino sempre più vicino. Si allontana il Torino

C'è ancora grande incertezza su quello che sarà il futuro della panchina della Fiorentina. Secondo quanto raccontano i colleghi di Tuttosport i viola stanno muovendo però passi in avanti particolarmente importanti perSecondo il quotidiano sarà con tutta probabilità lui il nuovo tecnico dei viola con Vincenzo Italiano che lascerà Firenze al termine della stagione. Gilardino, che conosce alla perfezione la piazza gigliata, tornerebbe molto volentieri in viola e il lavoro fatto dal compianto dg Joe Barone era orientato proprio a far arrivare l'attuale tecnico del Genoa sulla panchina di Firenze.

Nulla da fare per il Torino, dunque, di cui si era parlato come possibile opzione per il futuro di Gilardino. Per il giornale, i granata non possono competere con quel che ha da offrire la Fiorentina all'allenatore che, come sembra, lascerà Genova a fine anno.