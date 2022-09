La sveglia stamani è stata amara per tutti i tifosi della Fiorentina, la clamorosa e roboante sconfitta di ieri ha lasciato tutti senza parole: ok che la squadra non fosse certo al massimo della forma, ma un’indegna prestazione come quella di ieri deve far riflettere su come è stata allestita la rosa. Se il discorso in Conference sembra esser compromesso i viola sono chiamati a ripartire in campionato già domenica prossima contro il Verona di Cioffi. In vista della settima giornata di campionato però a preoccupare è la condizione fisica di molti giocatori della rosa di Vincenzo Italiano.



Il reparto chiaramente più in crisi, frutto anche della scellerata scelta di cedere Nastasic senza rimpiazzarlo, è quello difensivo: secondo quanto riportato quest’oggi da Il Tirreno, con Igor out per il rosso rimediato contro il Bologna, Milenkovic ormai ai box e Quarta in dubbio dopo il risentimento muscolre di ieri, colui che sembra esser certo di un posto da titolare è Ranieri. Dubbi anche in attacco dove il tecnico gigliato dovrà valutare lo stato di forma di Sottil e Nico Gonzalez, senza i quali la Fiorentina fa molta fatica a segnare: saranno entrambi in campo oppure Italiano sarà nuovamente costretto a cambiare tutto?